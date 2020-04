VVD stelt voor 40-40-20-regel los te laten vanwege coronavirus

Als het aan de VVD ligt, wordt er gekeken of er in verhouding meer koopwoningen en minder sociale huurwoningen in de stad bij kunnen komen. Op deze manier zou de gemeente meer geld hebben voor de financiële gevolgen van de coronacrisis. De partij omschrijft die crisis als een 'enorme financiële opgave'.

Nu geldt er in de stad de 40-40-20-regel. Van alle nieuwe woningen die in de stad gebouwd worden moet 40 procent sociale huur zijn, 40 procent middeldure huur en koop en bij nog maar 20 procent van de woningen mag de huur- en verkoopprijs worden overgelaten aan de vrije markt.

Positieve bijdrage

VVD-raadsleden Rik Torn en Hala Naoum Néhmé hebben het stadsbestuur vandaag gevraagd opnieuw naar die regel te kijken. 'Indien het college bijvoorbeeld zou kiezen voor dezelfde verhoudingen met betrekking tot woningbouw als in de rest van Nederland, (57 procent koop), dan zou dat een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gemeentelijke financiën. Gronduitgifte voor koopwoningen bevat – anders dan voor sociale huur – namelijk geen subsidie/korting.'

Volgens hen kan de meeropbrengst zo hoog zijn dat er misschien ruimte ontstaat voor het geven van een tijdelijke crisiskorting op toekomstige gronduitgifte. 'Hetgeen voor de naderende herstelfase een belangrijke bouwstimulans met zich zou kunnen brengen.'

Heilige huisjes

De twee willen weten hoeveel grondsubsidie de gemeente vorig jaar gemiddeld per sociale huurwoning en in totaal heeft gegeven. Daarnaast vragen ze hoeveel het oplevert als er wordt gekozen voor een percentage van 57 procent koopwoningen. Ook willen ze weten of de 40-40-20-regel een van de 'heilige huisjes' is waar wethouder Victor Everhardt (Economie) het eerder over had tijdens een interview met AT5.

Everhardt vertelde toen dat de gemeente het Rijk om hulp gaat vragen vanwege de coronacrisis, maar dat er ook wordt gekeken naar de eigen prioriteiten.