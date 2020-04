RIVM: Strikte voorwaarden nodig bij eventuele opening scholen

Volgens modellenmaker Jacco Wallinga is het coronavirus in Nederland wel over de piek heen, maar kan het aantal ziekenhuisopnames weer fors stijgen als de coronamaatregelen niet worden nageleefd. De rol van kinderen bij de verspreiding van het virus lijkt volgens Wallinga klein te zijn.

Fouten

'Maar we moeten eerlijk zijn: een model kan ook fouten bevatten', zegt hij tegen de krant. 'Er loopt nog apart onderzoek naar de rol van kinderen, en je moet heel zeker zijn van je zaak voordat je zulke maatregelen (sluiting van scholen, red.) terugschroeft: we zijn nooit eerder in deze situatie geweest.'

Hij zegt dat er bij een eventuele opening van de scholen strikte voorwaarden nodig zijn. 'Denk aan klassen splitsen, of eerst de lagere scholen, of eerst in één regio beginnen, ouders en verzorgers zo veel mogelijk op afstand houden. Het brengen en ophalen kan anders. Zomaar even de scholen opendoen, kan dus niet.'

Persconferentie

Aanstaande dinsdag wordt er meer duidelijkheid verwacht, dan geeft het kabinet een persconferentie over een verlenging of versoepeling van de maatregelen. Die situatie gaat dan op 28 april in. Premier Mark Rutte gaf al aan dat er 'duivelse dillemma's' zijn bij de aanpak van de coronacrisis.

Op een basisschool in Noord wordt al lesgegeven aan een kleine groep kinderen, die ver uit elkaar zitten. Wel merken de leraren daar dat het lastig is om anderhalve meter afstand te houden. 'Je wilt toch kinderen iets uitleggen of meekijken op beeldschermen', zei een van hen deze week tegen AT5.