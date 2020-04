In ziekenhuis opgenomen Amsterdamse coronapatiënten bijgesteld naar 452

Er zijn in totaal 452 Amsterdammers in het ziekenhuis opgenomen (geweest) vanwege het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Gisteren was dat getal nog 453, dat aantal is dus vandaag naar beneden bijgesteld.

Ook zijn er 1419 meldingen bekend van besmettingen met het coronavirus. Dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen getest wordt. Gisteren lag het aantal op 1377.

Het aantal Amsterdamse patiënten dat overleden is, is ook naar beneden bijgesteld. Het gaat nu om 107 mensen in plaats van 108.

Volgens een woordvoerder van het RIVM kan het zijn dat er vandaag gebleken is dat er iemand toch niet in Amsterdam woonde of dat de doodsoorzaak toch niet het coronavirus bleek te zijn geweest. Ook is het volgens hem nog mogelijk dat er gisteren op basis van de cijfers die bij het RIVM binnenkwamen een rekenfout is gemaakt.

Het RIVM meldt verder dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag in het hele land nog steeds een dalende lijn vertoont.