Rutte: 'Zoveel mogelijk binnen blijven lijkt te verrommelen'

Dat zei Rutte vanavond na een het wekelijkse crisisberaad over de aanpak van het coronavirus. Volgens de premier gaan steeds meer mensen de straat weer op.

'Als, doordat het drukker wordt op straat, zou blijken dat het aantal besmettingen toch zou toenemen en je dat terug zou zien in de cijfers, dan zijn we als het ware al bezig om die zwaarbevochten ruimte in de afgelopen weken al weer als samenleving in te nemen', zei Rutte. 'Dat betekent dat het lastiger wordt voor het kabinet om te zeggen, we gaan andere sectoren meer ruimte geven.'

Volgens hem is het binnen blijven in eerste instantie goed gelukt. 'Maar in de afgelopen weken lijkt het toch wat te verrommelen als we niet oppassen. We gaan meer naar buiten, maar lijken die anderhalve meter te handhaven. Laten we ervoor zorgen dat de ruimte die nodig is voor de bedrijven, dat die ook de komende weken ook beschikbaar komt. En dat die niet al is ingenomen door ons allemaal, doordat we zelf meer op straat zijn.'