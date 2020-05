Geen school voor 4-jarige leerlingen basisschool De Kraal door personeelstekort

De ouders van 4-jarige kinderen die zitten op Kunstmagneetschool De Kraal in Oostpoort hebben gisteren een brief gekregen van de directie. Hun kinderen kunnen ook in mei niet naar school. De Kraal kampt door de coronacrisis met een personeelstekort, waardoor er te weinig leraren over zijn om de jongste schoolgangers op te vangen.

Ook voor alle kinderen die tussen 11 maart en 1 juni op de school zouden instromen is geen plek, zo staat in de brief. De maatregel geldt tot in ieder geval 1 juni, maar het is niet gezegd dat de uitgesloten leerlingen dan wél naar school kunnen.

Het kabinet heeft besloten dat basisschoolleerlingen in heel Nederland vanaf 11 mei weer de helft van de tijd naar school moeten. Het advies daarbij aan de scholen is dat zij klassen opsplitsen en een helft van de leerlingen op de ene dag naar school laten komen en de tweede helft de andere dag.

'We betreuren dit besluit en we begrijpen dat het ook u hard kan vallen. We hebben op dit moment echter al te kampen met een hoog ziekteverzuim onder kleuterleerkrachten', zo staat in de brief aan de ouders. De directie van de school zegt dat er drie fulltime leerkrachten of ziek zijn, of in de coronarisicogroep vallen en daardoor helemaal niet op de school aanwezig mogen zijn.

In andere klassen is onvoldoende capaciteit om de kinderen op te vangen en door het lerarentekort stadsbreed, is er ook geen vervanging te regelen. Voor de andere leerlingen geldt dat zij pas op 14 mei weer naar school kunnen en dat is drie dagen te laat.

Ouders balen van besluit

'Mijn partner en ik hebben drie kinderen op school zitten, waarvan de jongste vier is', vertelt een vader. Hij baalt enorm van het besluit van de school. 'We keken er erg naar uit dat ze op 11 mei allemaal weer naar school konden. Een uur na de persconferentie van Rutte kregen we al een mail van de school dat zij pas op 14 mei open zouden gaan en nu komt daar ook nog eens deze koude douche overheen.'