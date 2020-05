Wethouder Everhardt: 'Tweede schok' voor horeca, toeristische sector en sport

Dat schrijft Everhardt samen met wethouders in Utrecht, Den Haag en Rotterdam in een brief aan premier Rutte. De vier wethouders zeggen dat de eerste klap verzacht is door de 4000 euro coronacompensatie die ondernemers kunnen aanvragen en het schrappen van bepaalde lokale lasten, zoals in Amsterdam de reclamebelasting.

Volledig verdwenen

Maar veel ondernemers in de vrijetijdsindustrie komen dus alsnog in de problemen. 'Naast loonbetaling lopen overige vaste lasten immers door en is de omzet (bijna) volledig verdwenen.' Bovendien komen bepaalde bedrijven, zoals bedrijven met seizoensinvloeden of een onlangs aangepaste rechtsvorm, niet in aanmerking voor de NOW-regeling.

'Doortrekken van de huidige Rijksmaatregelen na 1 juni zal niet genoeg zijn om deze tweede schok te stabiliseren', schrijven de wethouders. 'Voor deze ondernemers is meer nodig om daarmee de banen van hun werknemers te behouden.' Ze vragen daarom om 'sectorspecifieke maatregelenpakketten'.

Fors investeren

De wethouders zeggen nu de 'eerste ideeën over investeringen om het herstel van de economie te stimuleren' uit te werken. Ze vragen het kabinet onder meer om fors te investeren in de verduurzaming van de vier steden, want volgens hen worden daardoor nieuwe banen gecreëerd. Ook vragen ze de woningbouwproductie en gebiedsontwikkeling op peil te houden en extra te investeren in de (OV-)infrastructuur.

Ze willen binnenkort met Rutte over hun brief praten.