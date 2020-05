Wethouder Everhardt over kritiek crisisaanpak gemeente: 'We doen echt wat we kunnen'

We spreken Victor Everhardt (D66) naar aanleiding van een enquête van AT5 verricht onder 138 ondernemers in het centrum. Meer dan de helft van de bedrijfseigenaren zegt op dit moment in grote financiële problemen te verkeren. Het overgrote deel (80%) vreest de komende maanden dat het nog veel erger wordt.



Everhardt: 'Dat is ook wat ik waarneem en de uitkomst van de enquête bevestigt dat nog een keertje.'

Tweede steunpakket

De wethouder hoopt op een goed tweede steunpakket van het kabinet om de ergste nood te lenigen en hij hoopt ook dat de anderhalvemeter-economie enige soelaas kan gaan bieden. Specifiek voor het centrum, waar de omzet door het vertrek van de toeristen nagenoeg nul is voor veel ondernemers, zou hij graag zien dat Amsterdammers weer de binnenstad herontdekken: 'Daar zullen we het in eerste instantie ook echt van moeten hebben.'

Terrassen

De gemeente verzamelt op dit moment samen met het bedrijfsleven de beste ideeën voor de anderhalvemeter-samenleving. De horeca kijkt reikhalzend uit naar het plan van de gemeente om voor hen vanaf 1 juni ook terrassen op straat te kunnen zetten. De gesprekken lopen nog en dat raakt aan een ander punt uit de rondvraag; de helft van de ondervraagden had meer slagkracht van hun gemeente verwacht.



Everhardt: 'We doen echt wat we kunnen, sinds de eerste dag van de coronacrisis zijn we met de branches om tafel gaan zitten: wat kunnen we betekenen? We gaan coulant om met belastingen en we maken nu echt goede stappen in de anderhalvemeter-samenleving, maar het vergt ook zorgvuldige voorbereiding.'



Bekijk de hele reportage in de video bovenaan dit artikel.