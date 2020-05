Stad Binnenstadbewoners verzetten zich tegen terras op Nieuwmarkt

Een groep binnenstadbewoners is niet blij met het plan voor een groot terras op de Nieuwmarkt. Ze vrezen onder meer voor extra drukte. Volgens de ondernemers, die restaurants en cafés op de Nieuwmarkt en de Zeedijk hebben, is het terras echter hard nodig om het hoofd straks nog boven water te kunnen houden.

Gisteravond werd het plan besproken in een vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum. Meerdere bewonersgroepen lieten via schriftelijke reacties van zich horen. 'Ik protesteer met al mijn kracht tegen dit onzinnige plan', schreef een van hen. Ook Michel van Wijk, van de groep Bewoners Amsterdam Centrum, noemt het uitbreiden van terrasruimte 'ongewenst'. 'Ik denk dat we die schaarse ruimte die we hebben een beetje moeten houden. Mensen kunnen nu op een bankje genieten van het zonnetje en de vrije ruimte, we moeten het niet meteen volbouwen.'

Diana van Laar, eigenaresse van café 't Mandje op de Zeedijk en één van de bedenkers van het plan voor het terras, zegt de zorgen van de bewoners te begrijpen. Daarom moet het een tijdelijke situatie worden. 'Je moet het werkelijk zien als een soort deltaplan om de middenstand overeind te houden. In de binnensteden is het overal kleine horeca. Het zijn niet allemaal ketens. Je moet de buitenruimte gebruiken.' Ook zeggen de ondernemers dat ze willen samenwerken met de buurt. Vanaf juni willen ze van start gaan. 'Het gaat niet om een experiment om te kijken of we kunnen overleven', zegt Van Laar. 'Het gaat om overleven. Je kunt het ook uitstellen tot volgend jaar. Maar dan zijn we allemaal naar de klote.'

