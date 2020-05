Huurverhoging voor gemeentelijke panden geschrapt

Dat heeft wethouder Touria Meliani (Gemeentelijk Vastgoed) vanmiddag laten weten in een brief aan de gemeenteraad. Alle reguliere huurverhogingen voor 2020, ook met terugwerkende kracht, worden kwijtgescholden.

Noodkas

Het schrappen van de huurverhoging voor de eigen panden kost de gemeente 1,1 miljoen euro. Dat geld wordt uit de gemeentelijke noodkas van 50 miljoen euro gehaald.

Verder komt er op een later moment een 'maatwerkpakket' voor ondernemers die in problemen zitten. Hun huur wordt mogelijk geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden, of ze kunnen een rentevrije lening of meerjarige betalingsregeling afsluiten. Deze plannen moeten nog uitgewerkt worden.

Begroting

Overigens vraagt Meliani huurders die de huur nog wel te kunnen betalen dit wel te doen. 'De inkomsten die gegenereerd worden door de huren zijn onderdeel van de begroting van de gemeente.'

De gemeente riep andere verhuurders van panden eerder al op om de huur dit jaar niet te verhogen.