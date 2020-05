Dertien procent van basisschoolleerlingen komt niet meer naar school

Naar schatting is de helft van de leerlingen alleen uit angst afwezig. Zij zijn dus niet zelf besmet en hebben geen besmet familielid. 34 van de 157 scholen die meededen aan de inventarisatie melden een afwezigheid die hoger ligt dan twintig procent. Dit zijn veertien scholen in stadsdeel Nieuw-West, elf scholen in Noord, drie in Zuidoost, drie in West en drie in Zuid.

Onderwijsachterstanden

Volgens het stadsbestuur is de heropening van de basisscholen, op 11 mei, over het algemeen goed verlopen. 'Ondanks de soepele heropening is er dus toch een groep ouders die uit angst hun kinderen thuis houden. Enkele scholen wijken dus ook behoorlijk af van het stedelijke gemiddelde met een afwezigheid die hoger ligt dan 20 procent. Dit is natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling omdat dit mogelijk resulteert in het verder oplopen van onderwijsachterstanden', schrijft het stadsbestuur.

Scholen proberen nu met hulp van de gemeente contact op te nemen met de ouders van de afwezige leerlingen. Het stadsbestuur roept scholen op om naar de leerplichtambtenaar te stappen als er vermoed wordt dat kinderen alleen uit angst voor het virus thuis blijven.

Belangrijk

'Het is belangrijk dat alle kinderen onderwijs volgen en nu het weer kan ook weer naar school gaan', stelt het stadsbestuur. 'De inzet van leerplicht is er steeds op gericht geweest om het onderwijs zo veel mogelijk door te laten gaan en achterstanden en uitval te voorkomen. Dit blijft onverminderd hun focus.'