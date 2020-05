Boa doet aangifte tegen SP-bestuurslid na vermeende mishandeling

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) heeft aangifte gedaan tegen een Amsterdams SP-bestuurslid. De socialist werd zaterdag aangehouden nadat ze een handhaver (licht) zou hebben mishandeld. Zelf ontkent ze die beschuldiging met felle woorden en zegt ze dat zij juist degene is die is mishandeld.

Op sociale media liet de vrouw weten dat ze urenlang is vastgehouden op het cellencomplex van de politie, nadat het op de Weteringschans uit de hand was gelopen. De handhaver zegt dat hij licht is mishandeld. Maar wat er nu precies op straat is gebeurd, is nog onduidelijk. Een bron zegt tegen AT5 dat de SP'er de boa in zijn kruis heeft geschopt.

Ontkenning

Het bestuurslid ontkent de lichte mishandeling in alle toonaarden en zegt zich alleen te hebben verdedigd toen ze werd vastgepakt. Daarbij stelt ze dat juist zij is mishandeld door twee boa's. Ze gaat dan ook aangifte tegen hen doen.

De vrouw is ook niet te spreken over de manier waarop ze in het cellencomplex is behandeld. Ze is bijgestaan door een piketadvocaat en stelt haar hele leven nog niet in aanraking te zijn geweest met justitie.

Getraumatiseerd

De vrouw heeft telefonisch aan laten AT5 weten getraumatiseerd te zijn door wat er is gebeurd. Inhoudelijke vragen over wat er precies is gebeurd wil ze niet beantwoorden. 'Ik ben er erg slecht aan toe', laat ze zondagmiddag weten. 'Ik overleg met mijn advocaat en de partij wat de juiste stappen zijn. Voor mij, de partij en de maatschappij.'

Ze zegt verder dat het zaterdag 'vreselijk fout is gelopen' en dat de zaak 'grote media aandacht verdient' maar dat dit niet het juiste moment is omdat ze nog in shock is.