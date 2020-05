Máxima bekijkt hoe zorg digitaliseert bij OLVG

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het OLVG ingezet op verdere digitalisering van de zorg, om patiënten en hun familie zo goed mogelijk op afstand te kunnen ondersteunen.

Máxima sprak onder meer met artsen en verpleegkundigen over de coronacrisis. In het medisch regiecentrum kreeg ze van medewerkers en gebruikers uitleg over de Corona Check-app. Via de app kunnen patiënten dagelijks hun gezondheidsgegevens doorgeven via een smartphone. De app is na een proefperiode in Amsterdam landelijk uitgerold.

Ook kreeg Máxima een demonstratie van de 'DigiPoli' cardiologie, waarmee patiënten zelf hartklachten bijhouden en vragen kunnen stellen. Wanneer nodig kan er via de app direct verbinding worden gemaakt met het medisch team van het ziekenhuis.