Gemeenteraadsleden willen opheldering over nieuwe problemen bij AEB

Het AEB lag overhoop met bouwbedrijf BAM en installatiebedrijf Banzo Engineering over een geleverde nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval. Het bedrijf heeft het laatste deel van de factuur niet betaald, omdat de installatie niet zou voldoen aan de gemaakte afspraken.

Rechter

Vanwege het uitblijven van de betaling werd er beslag gelegd op 5,6 miljoen euro bij de gemeente Amsterdam, omdat die de grootste opdrachtgever van het AEB is. Het AEB sleepte vervolgens de twee bedrijven voor de rechter. Het bedrijf wil dat het beslag wordt opgeheven.

AEB zei onder meer dat de afvalverwerking anders niet meer te betalen is en in de hele regio gestaakt moet worden. Daardoor zou de samenleving 'grote nadelen' ondervinden.

Niet gebleken

De rechtbank vond dat echter 'onvoldoende aannemelijk'. 'Aannemelijk is dat zij problemen ondervindt van het beslag, maar dat zij als gevolg van het beslag haar gehele bedrijfsvoering zal moeten staken is niet gebleken. Juist vanwege het grote maatschappelijke belang en gelet op het feit dat de gemeente 100 procent aandeelhouder is van AEB, kan niet zonder meer worden aangenomen dat de bedrijfsvoering van AEB afhankelijk is van de opheffing van het beslag.'

Het beslag blijft dus bestaan. ChristenUnie-fractievoorzitter Don Ceder schreef gisteren na een bericht van De Telegraaf op Twitter al dat hij de situatie zorgelijk vindt. Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Johnas van Lammeren wil een spoeddebat over de kwestie.

Essentieel

'De recyclinginstallatie is essentieel voor het behalen van de doelstelling op het gebied van recycling', stelt van Lammeren. 'Daarbij heeft het college aangekondigd het apart ophalen van plastic te stoppen omdat het scheiden van het afval bij het AEB (nascheiding) zou plaatsvinden.'

Bankgarantie

Inmiddels heeft de afvalverwerker de bank gevraagd om een bankgarantie af te geven, zodat het beslag wordt opgeheven. Daarmee moet worden voorkomen dat de afvalverwerking in gevaar komt. Volgens het AEB zou de bank ondertussen ook hebben toegezegd. Ook heeft AEB beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechter.

De afvalverbrander moest vorig jaar zomer gered worden van een faillissement. Er werden vele miljoenen euro's in het bedrijf gepompt om het overeind te houden. Later besloot het stadsbestuur om alle aandelen van het AEB te gaan verkopen. In maart werd bekend dat het nog maanden duurt voordat de verkoop daadwerkelijk plaatsvindt.