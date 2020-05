Horeca-ondernemers hopen op pontons: 'Dan ben ik gered'

Nu de horeca in de stad zijn deuren volgende week weer beperkt mag openen zijn ondernemers naarstig op zoek naar extra ruimte voor terrassen. Pontons in de Amsterdamse waterwegen zouden volgens ondernemers een uitkomst kunnen zijn. De gemeente is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van 'drijvende terrassen' in de stad, maar of ze er echt komen is nog de vraag.

Omdat de ruimte echter beperkt is wordt er gezocht naar manieren om die te vergroten. De gemeente onderzoekt nu of het gebruik van pontons in de waterwegen van de stad uitkomst kan bieden.

De opluchting was groot toen horecaondernemers hoorden dat zij 1 juni weer beperkt open mochten. Toch maakte die al snel plaats voor vragen. Want hoe kun je de tent laten draaien in de anderhalvemeter-samenleving? De oplossing werd buiten gezocht, in de vorm van grotere en extra terrassen.

Oscar Koster, bedrijfsleider van Café Old Sailor op de Wallen ziet het plan ook wel zitten. 'Het zou toch geweldig zijn als wij met zijn allen op de gracht een biertje kunnen drinken in deze tijd?' Hij ziet het idee dan ook als een mooi plan, voor ondernemers én terrasliefhebbers.

Amsterdamse horecaondernemers zijn enthousiast over het idee. De extra ruimte die de 'drijvende terrassen' zouden opleveren kan hen helpen een moeilijke tijd te overbruggen. 'Als ik een paar van die pontons zou hebben ben ik gered', aldus Arie van der Velden, eigenaar van Café De Amstel. 'Op die manier kan ik drie of vier extra tafels kwijt, terwijl er ook minder last is van het terras. Dat staat nu deels op de stoep en daar moet je ook afstand houden van doorgaand verkeer'.

'De gemeente had dit onderzoek veel eerder moeten doen. Nu is het eigenlijk al te laat'

Dat het gebruik van pontons voor extra terrasruimte nu pas wordt onderzocht kan wel op kritiek rekenen. Ondernemer Franklin Zwiers zegt het idee zes weken geleden al te hebben geopperd bij de gemeente, maar daar niets meer over te hebben gehoord tot nu: 'Het is nu eigenlijk al een beetje te laat. Als ze dit eerder hadden gedaan hadden we voor 1 juni nog iets kunnen regelen. Nu moeten we mogelijk nog heel lang wachten'. Bovendien is het nog maar de vraag of het plan straks ook echt kan worden uitgevoerd.

Het is dus nog spannend, maar Koster staat in ieder geval te trappelen: 'Ik hoop dat het lukt en hoe eerder hoe beter. Kunnen we weer een beetje reuring in de brouwerij brengen hierzo'.