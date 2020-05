Ondernemers blij met terrassenbeleid: 'Tafeltjes op de hele straat'

Ook terrasverwarmers en parasols worden toegestaan zodat cafés niet afhankelijk zijn van het weer. De horeca-ondernemers moeten hun plannen indienen bij het stadsdeel, waar extra personeel wordt ingezet om met spoed de plannen te beoordelen.

Opties

'Ik heb allemaal opties ingestuurd', vertelt Steven Vermaas van brasserie Lolita in De Pijp. Hij wil niet alleen de de fietsparkeerplekken gebruiken, maar de hele straat. 'Er staat hier een paaltje waardoor auto's niet door de straat kunnen. Waarom dan niet de hele straat als terras gebruiken?'

Op de stoepen moet minimaal drie meter ruimte overblijven voor voetgangers. Vermaas meet nog even het stoepje naast zijn café op en 'toevallig' komt dat net uit op 3,70 meter. 'Precies groot genoeg voor een tafeltje van 70 cm', zegt hij triomfantelijk. Als het stadsdeel dat niet goedkeurt dan heeft de ondernemer nog wel een idee. 'We moeten de Ferdinand Bolstraat eenrichtingsverkeer maken, waardoor voetgangers elkaar niet hoeven te passeren'.

'Ruzie hoort erbij'

Ook op de Nieuwmarkt zijn ze positief gestemd. Zij denken dat het plan voor een groot terras op het plein nu doorgaat. Maar de vraag is nog wel even: welke ondernemer heeft er dan recht op? 'Ook ruzie hoort daarbij', zegt Barry van den Berg als initiatiefnemer van het grote terras op de Nieuwmarkt. Hij verwacht dat er ondernemers buiten de boot gaan vallen. 'Maar uiteindelijk moet je een beslissing nemen. Liever een slechte beslissing dan geen beslissing want we moeten door.'

Het is aan het stadsdeel om zo snel mogelijk de plannen te keuren. Horeca-ondernemers mogen maximaal tot 31 oktober, gebruik maken van beschikbare stukken openbare ruimte voor de gevel van winkels en bedrijven.