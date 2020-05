Gemeente luistert naar horecaondernemers: grotere terrassen mogelijk in coronacrisis

Het kabinet maakte eerder deze maand al bekend dat cafés en restaurants naar alle waarschijnlijkheid op 1 juni weer open mogen. Wel mogen er niet meer dan 30 bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Op de terrassen geldt geen maximum, maar er moet wel anderhalve meter afstand tussen tafels gehouden worden. In de praktijk is daardoor het aantal plekken fors lager.

Extra mankracht

Daarom heeft de gemeente besloten om het mogelijk te maken om terrassen op gemeentelijke grond uit te breiden. Die terrassen mogen tot 1 november blijven staan. Wel moeten ambtenaren zich eerst over elk plan buigen.

Er is 'extra mankracht' ingezet bij de stadsdelen om alle ideeën die binnenkomen te beoordelen. Wanneer er besloten wordt of de plannen van ondernemers wel of niet doorgaan is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat dat 'zo snel mogelijk' moet gebeuren.

Mediationgroep

Ook kunnen buurtbewoners zich verzetten tegen de uitbreiding van een terras. 'Als omwonenden bezwaar maken komt er een mediationgroep waarin de ombudsman, een bewoner en horecaondernemer uit een ander stadsdeel de situatie moeten beoordelen', laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Amsterdamse ondernemers pleiten al ongeveer een maand voor de mogelijkheid om hun terras in juni uit te kunnen breiden. Burgemeester Femke Halsema vertelde in de talkshow Op1 op 3 mei al dat ze van een plan om op de Nieuwmarkt een groot gezamenlijk terras te beginnen, op de hoogte was.

Binnenstadbewoners

Op 12 mei spraken de ondernemers achter dat plan in bij een vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum. Toen bleek ook dat een groep binnenstadbewoners niet op grotere terrassen zit te wachten. Toch is een terras op de Nieuwmarkt volgens ondernemers hard nodig. 'Je kunt het ook uitstellen tot volgend jaar. Maar dan zijn we allemaal naar de klote', zei een van hen tegen AT5.