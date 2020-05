Halsema: geniet van terras, maar wees verantwoordelijk

Horecaondernemers mogen straks hun terras uitbreiden op bijvoorbeeld stoepen, pleinen en parkeerplekken. 'We maken dit een beperkte periode mogelijk. Ook omdat horecaondernemers in café's en restaurants maar heel beperkte mogelijkheden hebben', verklaart de burgemeester.

Ruimte is schaars

Het is al bijna 1 juni, dus de voorbereidingen zijn in volle gang. 'Het wordt nog even een race tegen de klok', vertelt een ondernemer op het Marie Heinekenplein. 'En we zijn in overleg met de gemeente of we dit stuk erbij kunnen krijgen.'

Maar er zitten meer ondernemers op het plein te azen. En de ruimte in de stad is nou eenmaal schaars. 'We hebben gezegd dat gezamenlijke initiatieven van ondernemers voorrang krijgen, daarmee hopen we de onderlinge concurrentie te verminderen', vertelt Halsema.

Liever terrasjes dan auto's

Op de Nieuwmarkt vrezen ondernemers daarentegen al voor ruzie. Want daar verzetten sommige bewoners zich tegen het plan om een groot terras te bouwen. Maar in de Pijp heerst er juist een positieve stemming. 'Ik heb liever meer terrasjes dan al die auto's', zegt een bewoner.