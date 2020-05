Broodjeszaak mocht werknemer vanwege coronacrisis niet voor helft betalen

De eigenaar van een Turkse broodjeszaak in de omgeving van de Nieuwendijk in het centrum moet een van haar werknemers nog ruim zeventienhonderd euro betalen. Vanwege de coronacrisis had ze de helft van het salaris ingehouden, maar de rechter oordeelde deze week dat dat niet mag.

De werknemer, een 29-jarige student uit Iran die in Nederland op een studentenvisum verblijft, werd op 1 november vorig jaar aangenomen. Hij verdiende in de broodjeszaak 1653,00 euro per maand en werkte daar 40 uur per week.

Zestien personeelsleden

Half maart ging de zaak vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dicht en sinds eind april zijn de broodjes alleen af te halen. In de zaak werkten zestien personeelsleden. De eigenaar vroeg via de NOW-regeling steun van de overheid en kreeg 60 procent van de loonkosten vergoed. Ze betaalde de werknemers 50 procent van hun loon.

Volgens de eigenaar zat het bedrijf door de coronacrisis in acute betalingsproblemen. In maart waren er namelijk meerdere nieuwe werknemers aangenomen, omdat er vanwege het warmere weer meer klanten werden verwacht.

Financiële problemen

De werknemer was het er niet mee eens, hij sleepte de eigenaar voor de rechter. De rechtbank vond het aannemelijk dat er nu sprake is van een 'onvoorziene, bedrijfseconomische noodsituatie'. Het zonder overleg inhouden van de helft van het salaris ging echter te ver. De student, die vanwege zijn visum uiterlijk op 31 mei uit Nederland moet vertrekken, kwam daardoor in financiële problemen.

Vlak voor de zitting betaalde de eigenaar hem zo'n 800 euro aan achterstallig loon. De rechtbank oordeelde dat de vrouw de student daarnaast nog 1.744,59 euro moet betalen.