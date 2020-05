Burgemeester Halsema over opening terrassen: 'Het is een beetje koorddansen'

Burgemeester Halsema ziet de opening van de terrassen aanstaande maandag met vertrouwen tegemoet, al blijft ze het wel een beetje spannend vinden of het niet gaat leiden tot een nieuwe piek aan besmettingen. 'We zullen heel voorzichtig en beheerst moeten zijn', zo zegt ze in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester

Aanstaande maandag, 12.00 uur precies, is het zover: dan mag de horeca weer gedeeltelijk open en kunnen Amsterdammers, mits ze voldoende afstand houden, weer een drankje drinken op het terras. 'Het is een beetje koorddansen, want we moeten er ook voor zorgen dat we allemaal gezond blijven en dat het aantal besmettingen niet omhoog gaat', zegt Halsema.

Quote 'We moeten er ook voor zorgen dat we allemaal gezond blijven' FEMKE HALSEMA, BURGEMEESTER

'Wees voorzichtig' Ze doet dan ook een oproep aan Amsterdammers die naar de terrassen en cafés willen gaan om alle regels, zoals de anderhalve meter afstand houden, goed na te leven. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook om verdere versoepelingen in de toekomst door te kunnen laten gaan. 'We zullen heel voorzichtig en beheerst moeten zijn, want we willen dat het langzame opengaan van onze samenleving, van onze stad, dat zich dat ook door kan zetten', aldus de burgemeester. Als alles goed gaat, kunnen cafés en restaurants op 1 juli nog verder uitbreiden; zij mogen dan maximaal 100 bezoekers in hun zaak ontvangen, in plaats van de 30 nu.

Quote 'We stellen de eigen verantwoordelijkheid van mensen centraal' femke halsema, burgemeester

Overal in de stad wordt er nu extra ruimte voor terrassen gecreëerd. Vaak gaat dat goed, maar op sommige plekken, zoals de Nieuwmarkt, leven er in de buurt ook bezwaren. Halsema gaat ervan uit dat buurtbewoners en ondernemers er onderling uit zullen komen. 'Kans geven' 'We stellen de eigen verantwoordelijkheid van mensen centraal', aldus de burgemeester. 'Normaal is het zo dat de gemeente allemaal voorschriften en regels maakt, en nu hebben we gezegd: we willen het eigen initiatief in de stad zo veel mogelijk een kans geven.' Als er concurrerende plannen liggen op plekken met een uitstraling voor de hele stad, zoals bijvoorbeeld het Museumplein, dan zal de burgemeester, samen met twee wethouders, uiteindelijk een knoop doorhakken. Toch gaat ze ervan uit dat het in de meeste gevallen niet zover hoeft te komen. Kijk hieronder het hele Gesprek met de Burgemeester: