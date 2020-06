Grapperhaus vroeg spoedadvies aan RIVM na demonstratie op Dam

Dat zei hij tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. 'Wij hebben direct gisteravond besloten om het RIVM om advies te vragen. Qua mogelijke extra maatregelen of acties.' Dit advies wordt later vandaag verwacht. Het was gisteren zo druk, dat er geen anderhalve meter afstand te houden was. Meerdere burgemeesters riepen demonstranten op om uit voorzorg twee weken thuis te blijven, maar Grapperhaus weet dus nog niet of hij het daarmee eens is.

Te druk

Alle politieke partijen, waaronder GroenLinks, de partij die mensen zelf opriep om naar de Dam te komen, lieten tijdens het Vragenuurtje blijken dat het gisteren veel te druk was tijdens de demonstratie. Meerdere Kamerleden vroegen Grapperhaus hoe hij de keuzes van Halsema kwalificeerde, maar hij vond dat dat niet aan hem was om daarover te oordelen. Dat is volgens hem aan de gemeenteraad.

Wel vertelde Grapperhaus dat hij om 17.05 uur voor het eerst een bericht van Halsema kreeg, waarin ze schreef dat er niet meer op de anderhalve meter afstand gehandhaafd kon worden. 'Ik heb laten weten dat ik daarvoor begrip had, gezien de hoog opgelopen emoties en dat er veel meer mensen dan voorzien waren kennelijk.' Hij benadrukte dat het haar eigen keuze was en dat hij er formeel niks over te zeggen heeft.

Gesprek

De minister wil wel in gesprek met het Amsterdamse gemeentebestuur, om aan Amsterdammers duidelijk te maken dat deze drukte niet de bedoeling is. Daarnaast wordt er een brief naar verschillende burgemeesters in Nederland gestuurd, waarin gevraagd wordt goed op de coronamaatregelen te letten als er een demonstratie wordt aangevraagd.

Grapperhaus zei dat hij 'op basis van wat mij toen werd verteld' nog steeds begrip heeft voor de beslissing om niet in te grijpen. Wel zei hij dat er nog veel voor hem onduidelijk is. Vanmiddag stuurt Halsema een brief naar de gemeenteraad met meer informatie.