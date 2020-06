D66 kritisch op Halsema: 'Dit had voorkomen moeten worden'

Dat laten de partijen weten in een reactie aan AT5. 'Wat gisteren is gebeurd, is in coronatijd niet te verkroppen', zegt D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig. 'Zorgpersoneel heeft maanden op hun tandvlees gelopen, ondernemers en hun personeel hebben in de grootst mogelijke onzekerheid geleefd, evenementenorganisatoren weten vrij zeker deze crisis niet te overleven en de hele maatschappij is omgebouwd om afstand te houden, en dan dit.'

'We kunnen dit niet goed praten', stelt Van Dantzig. 'Dit had voorkomen moeten worden, zo eerlijk moeten we zijn. Hoe hebben we als stad ervan uit kunnen gaan dat er maar 250 mensen kwamen? Welke informatie had de politie precies? Waarom is op de Dam gedemonstreerd en niet op een plek met meer ruimte? Waarom zijn de wegen naar de Dam niet afgesloten? Waarom is er niet samen met de organisatie alles aan gedaan om de mensen vreedzaam van de Dam af te krijgen? Welke afspraken zijn vooraf en tijdens de demonstratie gemaakt met de organisatie?'