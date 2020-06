Veel kritiek op beslissing burgemeester Halsema om demonstratie door te laten gaan

Duizenden demonstranten op de Dam hebben gisteravond de coronaregels overtreden. Burgemeester Femke Halsema besloot om niet in te grijpen, omdat dat volgens haar tot onrust en misschien rellen had kunnen leiden. Vanuit de politiek en de zorg wordt felle kritiek geuit. Ook is er bijval voor de burgemeester: 'Stoer van Halsema.'