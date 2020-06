Verkoop AEB loopt weer vertraging op, dit keer door coronacrisis

Dat laten de wethouders Victor Everhardt (Deelnemingen) en Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) vandaag weten in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hen moet het afvalbedrijf zich 'focussen op operationele uitdagingen vanwege het coronavirus'. Ook gaat het onderzoek naar de stand van zaken bij het bedrijf, dat nodig is voor de verkoop, minder snel.

Impact op economie

De raad moet zich later uitspreken over de verkoop. Als er goedkeuring wordt gegeven, dan is het daarna waarschijnlijk nog niet duidelijk wanneer de verkoop plaatsvindt. 'De start van het verkoopproces is onder andere afhankelijk van hoe de situatie met betrekking tot het coronavirus zich ontwikkelt, welke maatregelen worden genomen en wat de impact gaat zijn op de economie en markt', schrijven Everhardt en Van Doorninck.

De marktomstandigheden voor een verkoopproces zijn op dit moment volgens de wethouders niet gunstig. 'De banken zijn terughoudend met financieren en daarmee is het voor potentiële kopers lastig om een aankoop van AEB te financieren. Potentiële kopers zijn tevens bezig met hun eigen operaties vanwege het coronavirus en zullen naar verwachting minder interesse hebben in het doen van overnames. Het is nu zaak de situatie goed in de gaten te houden en te bezien hoe de markt zich ontwikkelt.'

Niet in gevaar

Vorige week werd bekend dat er bouwbedrijf BAM en installatiebedrijf Banzo Engineering beslag hadden gelegd bij de gemeente voor 5,6 miljoen euro, waardoor de gemeente AEB niet meer kan betalen. Everhardt zegt dat AEB bij de rechter in hoger beroep is gegaan en de zaak met vertrouwen tegemoet ziet. Ook zouden de banken op korte termijn een bankgarantie geven. De afvalverwerking zou daardoor niet in gevaar komen.