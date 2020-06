Wethouder rekent op naleven regels ondanks te drukke demo: 'Ondernemers begrijpen waarom dit nodig is'

Wethouder Economische Zaken Victor Everhardt (D66) erkent dat de anti-racisme demonstratie op de Dam afgelopen maandag niet goed verlopen is, waardoor de 1,5 meter-regel niet gehandhaafd kon worden. Toch gaat hij ervan uit dat ondernemers zich aan de coronamaatregelen blijven houden. 'Ondernemers begrijpen waarom dit nodig is', zegt Everhardt in AT5's Park Politiek.

'We willen voorkomen dat, als we ons niet aan de regels houden, we weer terugvallen in een nieuwe epidemie'

Wethouder Everhardt erkent dat er fouten zijn gemaakt: 'Het was niet goed, dat is ook door de driehoek in een brief naar de raad gestuurd.' Maar volgens hem hebben de meeste ondernemers begrip voor de maatregelen vanwege de ernst van de situatie.

'Waarom doen we dit? We doen dit omdat we willen voorkomen dat, als we ons niet aan die regels houden, we weer terugvallen in een nieuwe epidemie', aldus de wethouder. 'Ondernemers begrijpen wel waarom dat nodig is, want zij zien ook: als we dit niet met elkaar doen, dan is de kans enorm groot dat we weer terugvallen en dat helpt geen enkele ondernemer.'