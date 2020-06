Stadsdeel over afvalberg Van Spilbergenstraat: 'Het is niet goed gegaan'

Honderden afvalzakken naast overvolle ondergrondse containers, met veel ongedierte tot gevolg: het leek wel een vuilnisbelt gisteren in de Van Spilbergenstraat in West. Nadat AT5 ging kijken bij de wanhopige horecaondernemer Mustafa, werd het vuil vandaag opgehaald. Het stadsdeel erkent dat er fouten gemaakt zijn bij de ophaaldienst, maar de afvalberg is ook een gevolg van de coronacrisis.

'Door corona hebben we echt tonnen meer afval in de stad', zegt een woordvoerder van het stadsdeel. 'We proberen de werkprocessen daarop aan te passen. Maar daardoor gaat het op de werkvloer soms fout.' Zo is er bij de ophaaldienst soms onduidelijkheid over welke ploeg er wanneer verantwoordelijk is voor welke plek in de stad.

Gisteren is het ophalen van afval op meerdere plekken in de Baarsjes niet goed gegaan. 'We proberen continue te bekijken waar er vaker gereden moet worden om afval op te halen. Maar door die aanpassingen gaat het niet altijd goed.'

Ondernemer Mustafa vertelde gisteren al meerdere keren contact gehad te hebben met het stadsdeel. De afvalberg lag recht voor zijn café. 'Hoe moet ik mijn terrasje hier neerzetten? (...) Het lijkt wel de Derde Wereldoorlog, hier in Amsterdam-West.' De reportage is hieronder terug te kijken.