Livestream: Spoeddebat met Halsema over demonstratie op de Dam

Terwijl burgemeester Femke Halsema zich aan het begin van de middag moet verantwoorden voor haar handelen voor en tijdens de antiracisme-demonstratie op Dam vorige week maandag, vindt er aan het einde van de middag een nieuw antiracisme-protest plaats in Zuidoost. Beide gebeurtenissen zendt AT5 op dit moment live uit.

Halsema moet in een spoeddebat aan de gemeenteraad uitleg geven hoe de opkomst op de Dam zo werd onderschat, en waarom er niet is ingegrepen toen duidelijk werd dat de bezoekers zich door de drukte niet meer aan de anderhalve meter afstand konden houden. Geschat wordt dat er tot 14.000 mensen stonden.

Antiracisme-demonstratie in Zuidoost

Ruim negen kilometer verderop vindt er om 17.00 uur een nieuwe antiracisme-demonstratie plaats in Zuidoost. De demonstratie zou gehouden worden op het Anton de Komplein, maar is vanwege de verwachte grote opkomst verplaatst naar het Nelson Mandelapark.

AT5 zendt het spoeddebat vanaf 13.00 uur uit. Als het een beetje uitkomt, maar dat laat zich niet helemaal voorspellen, schakelen we na het spoeddebat in de Stopera live over naar het Nelson Mandelapark, waar dan de eerste demonstranten zullen aankomen.