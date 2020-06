Compilatie: zo overleefde Halsema het debat over de demo op de Dam

Burgemeester Halsema moest zich woendag in de gemeenteraad verantwoorden voor haar handelen rondom de demonstratie op de Dam van vorige week. Het werd een meer dan tien uur durend debat waarbij de VVD zoals aangekondigd een motie van wantrouwen indiende.

Bij het protest op Tweede Pinksterdag waren zoveel mensen aanwezig dat anderhalve meter afstand houden onmogelijk was. Toch besloot de driehoek (burgemeester, justitie, politie) om niet in te grijpen.

En dat kwam Halsema op flinke kritiek te staan. De VVD diende zelfs een motie van wantrouwen in tegen de burgemeester. Onderdeel van het debat was ook de Whatsapp-ruzie tussen Halsema en minister Ferdinand Grapperhaus (Veiligheid en Justitie), die tijdens en na de demonstratie plaatsvond.

De motie haalde uiteindelijk bij lange na geen meerderheid. En zo overleefde de burgemeester het debat; ze kan nog altijd rekenen op de steun van een ruime meerderheid van de gemeenteraad.

Voor wie het niet gezien heeft, of nog eens terug wil zien, maakte AT5 een compilatie van het debat. Die is in bovenstaande video te bekijken.