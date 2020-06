Tuintjes moeten afvalbergen rond vuilcontainers voorkomen

De gemeente heeft vandaag tuintjes rond afvalcontainers in de Eerste Atjehstraat laten plaatsen. De gemeente hoopt dat er door de tuintjes minder afval rond de containers gedumpt wordt.

Tuintjes rond afvalcontainers in Oost Stadsdeel Oost

Het gaat om een proef, naar aanleiding van een voorstel van GroenLinks. Bewoners van de straat onderhouden de tuintjes.

Ook in andere stadsdelen (Zuid, Nieuw-West en Centrum) verschijnen dit soort tuintjes. In totaal worden er deze week zeventien plantenbakken in de stad geplaatst.

Om te zien of bewoners inderdaad geen afval in of rond de tuintjes leggen, gaat een extern bureau voor de gemeente metingen doen. De proef loopt zes maanden.

In januari wordt er besloten wat er met de uitkomst van de proef gebeurt.