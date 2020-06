VU schaart zich achter Black Lives Matter-beweging: 'Gaan ons verleden onderzoeken'

Dat schrijft de universiteit in een verklaring op haar website. De universiteit zegt 'nog kritischer te kijken naar haar curricula en naar rolpatronen en internationale verhoudingen en te strijden tegen de ongelijkwaardigheid die daar vaak nog in zit.' Verder zegt de universiteit een einde te willen maken aan 'kansenongelijkheid bij een academische loopbaan.'

Ook geeft de universiteit aan haar eigen verleden te gaan onderzoeken. 'We bouwen voort op projecten over het slavernijverleden, discriminatie, racisme en apartheid. We zetten in op het debat over hoe ook onze jonge universiteit verbonden is met onze koloniale geschiedenis.'

In gesprek

De VU wil hier binnenkort met studenten en medewerkers over in gesprek gaan. 'Stemmen van woede en verdriet, uit de eigen gemeenschap en van daarbuiten, houden ons een spiegel voor. Ze dagen ons uit om ook naar ons eigen verleden te kijken, ons eigen handelen, onze eigen structuren en onze eigen vooroordelen en vanzelfsprekendheden', aldus de universiteit.