Twee nieuwe eilanden bij IJburg: 'Een compleet nieuwe stad, mét een nieuw park.'

Vlakbij de plek waar voorheen stadsstrand Blijburg was gevestigd is de afgelopen periode hard gewerkt om van water land te maken. Het nieuwe eiland Strandeiland is op dit moment nog deels water en deels drooggelegde zandvlakte. Als alles volgens plan gaat, kan in 2023 gestart worden met de bouw van de eerste woningen. In totaal worden er zo'n 8000 woningen gebouwd. Naar verwachting is in 2040 de ontwikkeling van Strandeiland helemaal afgerond.

Zanderige bodem

De zanderige bodem van het kunstmatige eiland Strandeiland zorgt ervoor dat de natuur niet vanzelf zal groeien. ‘Het is allemaal arm zand, daar groeit een boom niet goed op als je ‘m er zo in plant.’ Daarom benadrukt Reith dat het belangrijk is om bij de aanleg van groen gebruik te maken van vruchtbare grond.

Buiteneiland, nieuw groengebied

Vanuit de gemeente is stadsecoloog Remco Daalder betrokken bij de ontwikkeling van de plannen voor Buiteneiland. 'Dit moet een groot groengebied worden dat voor de hele stad belangrijk is.' Omdat de wijken van IJburg vrij dicht bebouwd zijn is er behoefte aan een groen recreatiegebied. Buiteneiland zou voor de oostkant van Amsterdam een nieuw groengebied kunnen zijn waar ook plek is voor sportvelden en maximaal 500 woningen.

Volgens Daalder zou de aanleg van een groot groengebied bij IJburg goed passen in de traditie van Amsterdam van tegelijkertijd stad maken als groen maken. Zo is het Amsterdamse Bos ook ontstaan bij de stadsuitbreiding van 1930. 'We maken hier land tegen de gemeentegrenzen aan, eigenlijk is dit de laatste kans als stad om een groot nieuw park te maken.' De plannen voor Buiteneiland moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad, de besluitvorming zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.