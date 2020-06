'Alle zitplaatsen in openbaar vervoer weer beschikbaar'

In plaats van 40 procent, mogen straks weer alle zitplaatsen in trams, bussen en metro's gebruikt worden. Dat wordt volgens de NOS vanavond bekendgemaakt tijdens de persconferentie met premier Rutte.

Nu is het openbaar vervoer alleen bedoeld voor 'noodzakelijke reizen'. De boodschap zou straks 'vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits' worden. Passagiers mogen alleen niet staan, tenzij het om officiële staplaatsen gaat.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) zei vorige week in het AT5-programma Park Politiek al dat ze hoopte dat er meer passagiers zouden worden toegestaan in het openbaar vervoer. 'Voor een stad als Amsterdam is het van cruciaal belang dat mensen weer het ov gebruiken. Want als iedereen met de auto gaat, dan hebben we gewoon die plek niet', zei ze.