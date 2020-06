De meeste fietsers willen de IJ-bruggen iets centraler

De commissie die onder leiding van de Belg Alexander d'Hooge een advies moest geven over de verbindingen over het IJ, is klaar. Twee nieuwe bruggen zouden er moeten komen, maar erg in de buurt van het Centraal Station zullen ze niet komen te liggen.

Dat komt vooral omdat de scheepvaart dan in de knel komt. Een brug bij Centraal was eigenlijk vanaf dag één al zeer onwaarschijnlijk vanwege de schaarse ruimte, maar ook een brug van het Java-eiland naar Noord is volgens de commissie uiteindelijk toch geen goede optie.

AT5

Daarom is gekozen voor een advies over een soort grote fietsring door de stad. Van West naar Noord gaat er dan een brug van de Haparandadam naar de NDSM-werf. En van Oost naar Noord eentje van de Czaar Peterstraat, via het Azartplein op het KNSM-eiland naar de Johan van Hasseltweg. Die twee bruggen kunnen zo hoog worden gebouwd dat ook containerschepen kunnen doorvaren. En fietsers kunnen over de ring zonder al te veel obstakels doorfietsen.

Quote 'Ik woon in Kadoelen, als ik naar de Pijp wil is deze verbinding ideaal' Fietser bij locatie westelijke brug

De reacties van fietsers wisselen nogal. Maar aan de westkant van de stad lijkt men iets enthousiaster. Bijna alle mensen die we spraken zijn in ieder geval niet tégen. Op de Haparandadam komen we zelfs een uitgesproken enthousiasteling tegen.

Op de NDSM-werf zijn de fietsers ook zeker niet anti-brug, maar de meesten zouden toch liever naar de Pontsteiger fietsen. Dat acht de commissie onhaalbaar omdat het scheepvaartverkeer dan in de knel komt.

Quote 'Hier een brug? Ze waaien eraf... Het slaat helemaal nergens op' fietser bij locatie oostelijke brug

Op de oevers waar volgens de commissie de Oostelijke brug moet verrijzen, is de blijdschap minder groot. Fietsers wijzen op de wind die hen op zo'n hoge brug zal geselen. En ze vinden het advies om juist op een plek waar het IJ zo breed is een brug te bouwen vreemd. Tenslotte hechten de meeste fietsers ook aan hun pontje (en dat zal op deze plek dan verdwijnen). De commissie wil niet alleen nieuwe bruggen, maar ook dat de bestaande Amsterdamsebrug verbreed wordt en geschikt gemaakt voor het ov. De Passengers Terminal, waar de grote cruiseschepen nu aanleggen, zal moeten worden verplaatst naar een plek ten Westen van de Haparandadam. Waar de bruggen komen, verdwijnen de pontjes, maar die zouden dan weer kunnen terugkeren op andere plekken. Het stadsbestuur zegt het eindadvies zorgvuldig te gaan bestuderen.