Zorgpersoneel nog steeds erg teleurgesteld in politiek Den Haag

Een motie om zorgverleners beter te belonen sneuvelde afgelopen week, want een kleine meerderheid van de Kamer stemde tegen. Ook die politieke partijen stonden op 17 maart voor de zorg te applaudisseren en dat steekt. 'Het voelt als een zware klap in het gezicht.'

Herman Gijsbers is actief FNV-lid, maar werkt ook al dertig jaar als verpleegkundige in het AMC. Met gevaar voor eigen leven hielp hij patiënten de coronacrisis door. Hij waardeerde de vele hartjesposters door de stad en het massale applaus voor de zorg, maar vindt het ergens ook hypocriet. ' Op dat moment werden we gezien als helden', vertelt hij. 'Maar tegelijk dacht ik toen al, straks komt de pandemie van Alzheimer en zijn ze vergeten hoe heldhaftig we waren, en dat is dus nu.'

Motie sneuvelde

Om de zorgmedewerkers tegemoet te komen, diende Lodewijk Asscher van de PvdA een motie in voor betere werkomstandigheden. Bij de stemming afgelopen week kwam hij nota bene te laat. Ondanks dat knullige moment had zijn stem niet het verschil gemaakt. Want een kleine meerderheid was tegen de motie en dus komen er geen betere arbeidsomstandigheden voor de zorgmedewerkers. En dat voelt voor velen als een dolk in de rug. 'Je ziet maar wat dat applaus waard is.'

Zorgmedewerkers krijgen wel een eenmalige bonus van 1000 euro, maar dat zien velen als een zoethoudertje. De SP vindt dat ook en heeft een grootschalige actie op 5 september aangekondigd. 'Er zijn structurele loonsverhogingen nodig en verlaging van de werkdruk. Eenmalige bonussen zijn absoluut niet genoeg', zegt SP-fractievoorzitter Erik Flentge. 'We roepen iedereen op om mee te doen en de handen ineen te slaan voor de zorg.'

Ondertussen rennen de zorgverleners net zo hard door, en dat zullen ze ook doen als er een tweede golf zou komen. 'Dat zit nou eenmaal in onze genen', aldus Gijsbers.