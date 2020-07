AEB verkoopt biomassacentrale om uit financiële problemen te komen

Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Het Parool. Behalve de biomassacentrale gaat ook het belang in Westpoort Warmte BV, dat tienduizenden huishoudens van stadsverwarming voorziet, in de verkoop.

De verkoop is onderdeel van een herstructureringsplan waarmee de gemeente en banken akkoord zijn gegaan. 'Dit akkoord biedt een goede basis om naar een duurzame financiering te gaan', legt de woordvoerder uit.

Financiële problemen

AEB kwam vorig jaar in financieel zwaar weer terecht, toen onverwachts vier van de zes verbrandingslijnen dicht moesten, omdat de veiligheid van de ruim vierhonderd medewerkers in het geding was. Het Amsterdamse afval moest toen tegen hoge kosten worden verkocht aan andere centrales, terwijl er bij het AEB geen inkomsten waren.

Inmiddels is er weer omzet uit de verbranding van afval en de verkoop van de daarbij opgewekte energie. Wel wordt verwacht dat er vanwege de coronacrisis 13 procent minder afval kan worden verbrand, waardoor er minder omzet is.

Steun

Daarbij is de bedoeling dat het AEB nog eens 36 miljoen euro steun krijgt, van het 80 miljoen noodkrediet waarmee de gemeenteraad vorig jaar is ingestemd. Daarvan meldde het FD vanochtend dat de afvalverbrander het krediet zou hebben laten verlopen. De woordvoerder van het AEB weerspreekt dat, maar geeft wel aan dat de Europese Commissie nog zijn goedkeuring moet geven. 'Maar we hebben er al het vertrouwen in dat Brussel met dit noodpakket zal instemmen.'