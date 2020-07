Stad Geen groots Keti Koti Festival, maar wel Heri Heri: 'Eten verbindt'

Met grote getalen dansend de vrijheid vieren op het Keti Koti Festival zat er dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet in. Als alternatief werd gisteravond de Grootste Heri Heri Tafel georganiseerd, waar Amsterdammers gratis deze traditionele maaltijd konden afhalen om deze dag toch nog een beetje samen te beleven. In het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam prikt de Duivendrechtse Shereen Macnack (21) een vorkje mee bij de afhaallocatie in haar buurt: het Bijlmer Parktheater.

Heri Heri is een Surinaams eenpansgerecht van aardvruchten als cassave en zoete aardappelen met banaan en bakkeljauw. Tussen 17.00 en 20.00 uur konden Amsterdammers gisteravond de maaltijd afhalen bij negen verschillende locaties door de hele stad. Precies op dat moment ging de zon ook schijnen, dus dat was extra genieten voor de bezoekers bij het Bijlmer Parktheater. 'Hij is net zoals mijn moeder hem maakt, dus dat is goed', oordeelt één van hen. Het initiatief komt van cultural collective Kip Republic en werd gerealiseerd met hulp van partners waaronder The Black Archives, restaurant Rijks en het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden (NiNsee).

Quote 'We vonden het belangrijk om toch iets te organiseren' ira kip, organisatie

Het voornaamste doel van de Grootste Heri Heri-tafel is dat mensen ondanks de coronamaatregelen door samen te eten toch met elkaar in verbinding komen, vertelt Ira Kip. 'We vonden het belangrijk om toch iets te organiseren. Met de maaltijd wilden we een vorm vinden waarmee je mensen ook met elkaar verbindt en dat je het een inclusief moment maakt voor iedereen. Ik geloof zelf dat eten altijd verbindt.' Black Lives Matter Vooral de actualiteiten rondom de Black Lives Matter-beweging van de afgelopen maand waren voor de bezoekers een dankbaar gespreksonderwerp. 'Ik vond het heel mooi dat we met de protesten met zoveel mensen konden zijn en dat zoveel mensen de behoefte voelden om daar bij te zijn. Dat merk je op een dag als deze ook en daar ben ik heel blij mee', vertelt een bezoeker.