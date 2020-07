18 jaar cel voor Bart B. na doden en in stukken zagen partner

De rechtbank heeft Bart B. veroordeeld tot 18 jaar cel. B. wordt verwantwoordelijk gehouden voor het doden van Mirande Zitman in 2018. Na haar te hebben gedood zaagde B. haar lichaam in stukken.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden twintig jaar cel tegen B., die zelf altijd heeft ontkend zijn partner te hebben gedood. Volgens hem is Zitman om het leven gekomen door een val van de trap.

Onderzoek wees echter uit dat dit de doodsoorzaak niet heeft kunnen zijn. De rechtbank achtte moord echter niet bewezen en veroordeelde B. vrijdag voor doodslag, zo meldt RTL Nieuws.

B. heeft wel toegegeven dat hij het lichaam van Zitman in stukken heeft gezaagd, omdat hij haar 'wilde begraven op plekken waar zij het gelukkigst was.' Haar romp werd in een koffer aangetroffen in het water van de Zuider IJdijk. Haar hoofd en armen begroef hij in de tuin. Haar benen zijn nog altijd zoek.