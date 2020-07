Standbeeld Martin Luther King onthuld door voormalig perschef

Zonder enige toestemming plaatste kunstenares Airco Caravan in januari van dit jaar een standbeeld van Martin Luther King in het naar hem vernoemde park in de Rivierenbuurt. Het stadsdeel voelde er oorspronkelijk niets voor om het beeld te laten staan, maar vandaag, een half jaar later, is het beeld toch officieel onthuld. En wel door een zeer bijzondere gast.

'Toen ik dat beeld daar op de vroege ochtend van 15 januari neerzette, had ik niet verwacht dat we vandaag met zo'n mooi gezelschap bijeen zouden zijn om het standbeeld officieel te onthullen', vertelt Airco Caravan, het pseudoniem van Maria Koning. 'En dan ook nog in dit bijzondere tijdsgewricht, waarin de strijd tegen racisme zo actueel is. Het lijkt wel of het zo moet zijn.'

Met Bakker als een van de gasten volgde vandaag de officiële onthulling van het bronzen beeld. Maar de meest bijzondere gast van allemaal was de man die het kunstwerk even na 16.00 uur onthulde. De 82-jarige Harcourt Klinefelter was in de jaren '60 pr-medewerker van King en woont al 47 jaar in Nederland.



Na de onthulling van het beeld gaf Klinefelter een speech. 'We staan hier vandaag apart vanwege het coronavirus. Maar we staan samen vandaag. Omdat we een droom hebben', zei Klinefelter onder andere. Een gedeelte van de speech is te zien in de video bovenaan dit artikel.



In het kader van de Keti Koti-maand sprak AT5 enkele weken geleden met Klinefelter over onder meer de herinneringen aan King en de Black Lives Matter-beweging. Die reportage is hieronder te bekijken.