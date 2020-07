Hulpdiensten zien de stad voortaan in 3D in de meldkamer: 'Hoe blauwer, hoe drukker'

De Amsterdamse brandweer kan sinds vorige week de stad in 3D-weergave bekijken. Als er ergens brand is, zien centralisten in de meldkamer nu in een oogopslag of er bijvoorbeeld veel mensen in een complex wonen en of er sprake is van een seniorencomplex of een kinderdagverblijf. 'We kunnen collega's op straat nu meer en betere informatie geven.'

Een woningbrand in een smal straatje in de oude binnenstad kan binnen no time uitmonden in een groot incident, met alle gevolgen van dien. Des te belangrijker is een goede informatiepositie. Sinds 1 juli lijkt dat allemaal een stuk sneller te gaan.

Open data

Op een soort mega-iPad kunnen centralisten direct zien wat de samenstelling van een gebouw is. En dat is handig als bijvoorbeeld blijkt dat de brandmelding afkomstig is van een pand dat direct grenst aan een kinderdagverblijf.

De hulpdiensten maken gebruik van allerlei open data, bijvoorbeeld het kadaster of via de gemeente. Die data worden in 3D geprojecteerd op Google Maps. Het programma gebruikt allerlei kleuren. Gebouwen worden in een grijze kleur op de kaart weergegeven. Blauw geeft vervolgens aan hoe dicht de mogelijke populatie in het gebouw is. Als een gebouw geel kleurt, gaat het om een rijksmonument, paars betekent kinderopvang en groen een seniorencomplex.

Risicovolle objecten

En dan is er nog rood. Die kleur vind je vooral terug in het Westelijk Havengebied. 'Dat zijn voor ons echt de risicovolle objecten, waar bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Of productieprocessen die een groot risico met zich meebrengen voor de hulpverlening als daar een incident plaatsvindt', vertelt Rick Schaper, die als centralist werkzaam is in de gemeenschappelijke meldkamer van brandweer en politie.



Edward Schouten, operationeel manager van de brandweer, is blij met de nieuwe technologie. 'De informatie die hij mij verstuurd heeft, zie ik op mijn tablet. Je moet informatie zien als een stuk gereedschap. We gaan natuurlijk met een auto naar een brand toe en hebben dan brandweerslangen nodig, maar informatie is mogelijk net zo cruciaal om een incident goed te bestrijden.'



Het gaat nu om een pilot die nog tot en met het einde van het jaar loopt.