Hinder reizigers door werkzaamheden Amstelstation: 'Ik vind het redelijk irritant'

Grootschalige werkzaamheden op en rond het Amstelstation veroorzaken langere reistijd en overlast in de omgeving. Reizigers moeten omreizen met de metro of gebruikmaken van extra treinen en vervangende bussen. Het AT5-programma Het Verkeer is vandaag bij de bouw van de nieuwe trap in het station en vraagt de reizigers of het een beetje te doen is.

De hinder voor reizigers en omwonenden wordt veroorzaakt door werkzaamheden aan drie projecten. Op de Amstelstroomlaan komt een tunnel onder twee treinsporen en zeven metrosporen. Deze tunnel moet de woonwijken Bajes- en Amstelkwartier met elkaar verbinden. Daarnaast worden bij station Muiderpoort nieuwe seinen en wissels aangelegd.

Tot slot wordt er gewerkt aan een nieuwe trap in het Amstelstation en wordt er op de perrons een nieuwe vloer gelegd. Omgevingsmanager Geertjan Cronenberg benadrukt dat er zoveel mogelijk werkzaamheden worden gecombineerd én dat er 24/7 wordt doorgewerkt: 'Zo zijn we in zestien dagen klaar met alles tegelijk, en kan op 30 juli alles weer rijden.'

De nieuwe trap

Op dit moment wordt in een perron op het Amstelstation een nieuwe trap gemaakt. Door de trap moeten meer reizigers sneller de trein in en uit kunnen stappen. 'Het perron is te smal en in de spits stappen hier zoveel mensen in en uit, dat het soms te krap is. Met de nieuwe trap leiden we de mensen sneller naar beneden, naar de stationshal', aldus Cronenberg.

Vervangend vervoer

Van 14 tot en met 30 juli is het station dicht en kan niemand daar de trein nemen. Reizigers vanuit Amsterdam ervaren dus hinder wanneer zij naar Utrecht reizen. Ook is het metroverkeer beperkt en rijdt tussen Amstel en Van der Madeweg in die periode helemaal geen metro. Als alternatief biedt GVB samen met de NS bus 75 richting station Bijlmer ArenA. Vanaf daar kan het treinverkeer weer gevolgd worden. Ook voegt de NS een extra service toe: voor mensen die niet met de bus willen is in de stationshal van Bijlmer ArenA een pop-up store gevestigd waar reizigers een ov-fiets kunnen huren.

Stewards wijzen weg

Op het Amstelstation staan overal borden en zijn stewards ingezet die reizigers de juiste richting wijzen. 'Er zijn zelfs mensen van kantoor die in hun vrije tijd op station Bijlmer staan om de mensen te verwijzen', zegt een GVB-steward. 'Waar de reizigers het in het begin wat moeilijk vonden om de weg te vinden, zijn ze het inmiddels wel gewend. En natuurlijk zijn wij er om ze te helpen', voegt de steward eraan toe.

Maar leuk is het omreizen niet. 'Ik vind het redelijk irritant, ik ga nu naar mijn ouders in Utrecht en dat is normaal twintig minuten reizen. Nu is dat iets van veertig.' Een andere reiziger zegt soms te laat op zijn werk te komen omdat de dienstregeling is aangepast: 'Ze hebben er op m'n werk wel begrip voor, maar het is toch vervelend'.