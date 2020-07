Bezorgde reacties op reorganisatie politie: 'Vraag me af of dit de beste oplossing is'

De gisteren bekendgemaakte reorganisatie binnen de Amsterdamse politie leidt tot bezorgde reacties. Agenten van gespecialiseerde diensten worden straks overgeplaatst naar de basisteams die actief zijn in de wijken. Critici vrezen dat er daardoor minder werk gedaan kan worden en dat dat slecht is voor de veiligheid.

'Het voordeel van deze maatregel is dat de formatie van het basisteam omhoog gaat', zegt Driessen. 'Daar kampen ze namelijk al langere tijd met een capaciteitstekort.' Toch zullen de taken die het gespecialiseerde team uitvoerde deels weer door dezelfde basisteams worden overgenoemen. 'Waardoor het werk dus ook meer wordt', concludeert Driessen. 'Ik vraag me af of dit de beste oplossing is.'

Ook D66-raadslid Jan-Bert Vroege spreekt zijn zorgen uit op Twitter. Hij is bang dat minder agenten zich met het verkeer op straat bezighouden. 'Mijn zorg is dat verkeershandhaving dan toch beetje kind van rekening wordt. Terwijl de fietslampjes- en snorfietscontroles vooral een goede preventieve werking hebben', aldus Vroege.

De driehoek (burgemeester Femke Halsema, hoofdcommissaris van de politie Frank Paauw en hoofdofficier van justitie Jeroen Steenbrink) schreef gisteren in een brief aan de gemeenteraad dat er op het Centraal Station een 'nieuwe realiteit' zal ontstaan, waarin 'een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om nieuwe afspraken te maken over inzet, werkwijze, capaciteit, enzovoorts'. De inzet van agenten zal 'onderdeel zijn van de algemene weging inzake de inzet van de beschikbare capaciteit'.

Roger van Boxtel, tot oktober nog president-Directeur van de NS, lijkt daar niet gerust op. Hij ging vandaag op bezoek bij de politiepost van het team op het Centraal Station. In de brief van de driehoek wordt niet duidelijk is of die politiepost open kan blijven. 'Die post mag niet sluiten, toch?! #NS #Burgemeester Amsterdam', schrijft Van Boxtel op Twitter.