De Zwoele Stad: Stien den Hollander en Ted Brandsen over haatreacties en ballet

De AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad strijkt dit jaar weer op verschillende plekken in de stad neer. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met Amsterdam. Vandaag artistiek directeur en choreograaf van Het Nationale Ballet Ted Brandsen en rapper en zanger Stien den Hollander.

Daarnaast zouden mannen zich dingen toe-eigenen. 'Ik heb in het begin ook gehad dat ik vooral veel haat had. Dat zijn eigenlijk altijd mannen. Ik ben best wel vaak gewoon crackhoer genoemd. Dat gaat heel ver.' Toch heeft dat haar niet doen besluiten te stoppen. 'Ik weet zelf dat ik geen crackhoer ben, dus dat moet goed komen met mij.'

Den Hollander is een van de weinige vrouwen in de rapwereld, maar hoe komt dat? 'Ik heb daar niet echt een heel goed antwoord op eerlijk gezegd. Ik denk dat dat met heel veel dingen te maken heeft. Sowieso dat wij als vrouwen vijftig jaar geleden nog gewoon schoothondjes waren. Dat wij dat moesten zijn van de mannen.'

'Hiphop zou je in eerste instantie niet associëren met blonde meisjes, net als je ballet juist wel associeert met blonde meisjes en niet met stoere mannen', reageerde Brandsen. 'Terwijl die er juist ook zijn. We hebben iets meer vrouwen in het gezelschap dan mannen, maar het niveau is even hoog. En ik merk de laatste jaren juist dat er steeds meer jongens bij komen en het talent ook veel meer bij de jongens zit.'

Dat komt volgens hem ook doordat het voor jongens niet zo vanzelfsprekend is. 'Dus alle jongens die aan ballet gaan doen, die moeten echt pushen om tegen vooroordelen op te vechten en om aan hun vriendjes te laten zien dat ze wel stoer zijn. Heel veel hebben verhalen dat ze op school in elkaar zijn geslagen of zijn uitgelachen. Dus als je dan echt het wil, dan ga je het ook halen.'