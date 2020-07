De Zwoele Stad: Dionne Abdoelhafiezkhan en Roel Maalderink over racisme en de huizenmarkt

De AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad strijkt dit jaar weer op verschillende plekken in de stad neer. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met Amsterdam. Vandaag sociaal ondernemer Dionne Abdoelhafiezkhan en programmamaker Roel Maalderink.

Abdoelhafiezkhan probeert met de organisatie Control Alt Delete etnisch profileren door de politie tegen te gaan. Ze noemt 'het institutioneel racisme en alle gevolgen van dien' een groot vraagstuk in de samenleving en hoopt niet dat er over een halfjaar geen aandacht meer voor is.

Waan van de dag

'Je ziet toch als je kijkt naar de media en de actualiteit en die focussen zich dan op een ding en dat wordt dan een soort van uitgemolken', zegt Abdoelhafiezkhan. 'En dan gaan we weer over op de waan van de dag. Dus ik hoop niet dat het (de dood van George Floyd, red.) een kantelpunt is maar een positie waarin dit ook blijft bestaan en we het er niet alleen met elkaar over blijven hebben, maar ook echt echt maatregelen gaan treffen.'

Maalderink maakt zich druk over de huizenmarkt. 'Er is denk ik heel erg een soort gelatenheid bij heel veel jonge mensen. Die denken, nou ja, het is eigenlijk niet mogelijk om een huis te kopen. Dus ik moet maar tot in de eeuwigheid een kamertje van acht vierkante meter blijven huren voor achthonderd euro en maandelijks dat geld overmaken aan Wybren van Haga of Prins Bernhard Junior.'

Absurd

Zelf heeft hij iets meer ruimte en betaalt hij iets minder. 'Maar het is ook hetzelfde. Er zijn allemaal mensen die maar blijven huren omdat ze niks kunnen kopen, een hele jonge generatie. En dat geld dat gaat grotendeels naar mensen die eigenlijk meer dan genoeg pandjes, dan wel geld, bezitten. En er is een soort gelatenheid, wat eigenlijk absurd is, dat er allerlei docenten zijn die les geven in de stad maar hier niet kunnen wonen.'

Ook Abdoelhafiezkhan ziet dat. 'In de grote stad is het gewoon niet te betalen.'