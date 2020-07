De Zwoele Stad: Eva Hol en Massih Hutak over Pippi Langkous en de mooiste plek op aarde

De AT5-zomertalkshow De Zwoele Stad strijkt dit jaar weer op verschillende plekken in de stad neer. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met Amsterdam. Vandaag programmaleider bij FunX, Eva Hol en schrijver Massih Hutak.

Eva Hol heeft al haar hele leven een fascinatie voor de hoofdpersoon uit de kinderboeken van Astrid Lindgren: Pippi Langkous. 'Ik denk dat zij de eerste feminist in mijn leven is, naast mijn moeder. Zij woont alleen, doet alles alleen, is nooit bezig met wat anderen van haar denken.'

Noord en THC

Massih Hutak zegt die fascinatie te begrijpen. 'Als kind voel je je vooral aangetrokken tot haar onbevangenheid, haar vrijheid en het buiten de kaders denken.' Zelf heeft Hutak een andere fascinatie, namelijk met de in zijn woorden 'mooiste plek op aarde': Amsterdam Noord.

'Amsterdam Noord is mijn thuis. Het is een van mijn grote liefdes, naast hiphop. Het is familie, het is gemeenschap.' Eind jaren negentig verhuisde de schrijver en rapper met zijn ouders vanuit Osdorp naar Noord. Op het schoolplein kwam hij voor het eerst in contact met de muziek van rapformatie Tuindorp Hustler Click (THC). 'Zij zeiden dingen als Noord-side en Tuindorp met trots en toen dacht ik shit ja, dit zijn wij. Daar kom ik vandaan.'

De hele aflevering van De Zwoele Stad is hierboven te bekijken.