Stad Pleintje vernoemd naar overleden Saïd: 'Hij zou het fantastisch gevonden hebben'

Vanmiddag is het pleintje voor verzorgingstehuis De Die in Noord omgedoopt tot het Saïdplein. De overleden Saïd Zankoua werkte bij deze vestiging van Cordaan en was een bekende in de Amsterdamse homogemeenschap. Vrienden en collega's onthulden vanmiddag het nieuwe naambordje.

In mei werd de 30-jarige Saïd dood aangetroffen in zijn huis, waarschijnlijk aan de gevolgen van epilepsie. Naast zijn werk bij De Die was hij vrijwilliger bij onder andere de Roze Poort en Gay Care. 'Hij zou het fantastisch gevonden hebben. Said was dol op aandacht. Altijd in het midden staan, extravagant', vertelt zijn goede vriend Albert Roele.

Saïd groeide op in een familie met Marokkaanse roots en dat hij op mannen viel was dan dus ook niet makkelijk. 'Hij werd verguisd door zijn broer en hij had geen contact met zijn vader', vertelt De Jong. Na een bericht op Facebook liepen de gemoederen zo hoog op dat hij zelfs in elkaar wordt geslagen.

