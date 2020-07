Cultuur Geen feest, maar zorgen over toekomst voor jarige Parade: 'Niet te doen'

Normaliter rijdt De Parade, bekend van de grote tenten vol theatershows, eten en de zweefmolen, door een aantal grote steden van het land. Maar dit jaar, tijdens het 30e jubileum, zijn er meer zorgen dan dat er feest is. Personeel leverde de helft van hun salaris en er is een alternatief programma, maar de toekomst voor het theaterfestival is zeer onzeker.

Vorig jaar tikte het rondreizende theaterfestival de Parade 13.000 bezoekers aan op één dag. Dit jaar, op hun 30e verjaardag, gaan dat er in het meest optimistische scenario 200 worden. 'Het is niet te vergelijken natuurlijk. Theater op anderhalve meter afstand is niet te doen. Er blijft niets over', vertelt Nadine van Pinxteren van De Parade.

Quote We zijn er nu nog, maar het wordt een enorme klus om er volgend jaar nog te zijn Nadine van pinxteren, de parade

Geen feestelijke viering van het jubileum, maar zorgen over of er überhaupt een 31e editie komt dus. De organisatie heeft nooit gebruik gemaakt van subsidie én krijgt geen overheidssteun. De werknemers zijn vooral freelancers en hebben allemaal de helft van hun salaris ingeleverd. 'We zijn er nu nog, maar het wordt een enorme klus om er volgend jaar nog te zijn', aldus van Pinxteren.

De Parade in betere tijden - De Parade in betere tijden

De beelden van een volle Parade ga je dit jaar dus sowieso niet voorbij zien komen. In plaats daarvan is er een vast programma met een maximaal aantal bezoekers die anderhalve meter afstand moeten houden. Tussen 10 en 16 Augustus zijn er shows in Paradiso en op 29 Augustus is er een groot benefietgala in het Martin Luther Kingpark.