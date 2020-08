Eerste hekken geplaatst bij drukbezocht Park Somerlust aan de Amstel

Op mooie dagen is er vaak nauwelijks nog een grasspriet te ontdekken tussen de recreanten. Zo druk is het dan in Park Somerlust, dat ligt in de nieuwe wijk Amstelkwartier. Vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen en de aanstaande hittegolf neemt het stadsbestuur maatregelen.

Vanochtend zijn de eerste hekken in het park geplaatst die moeten voorkomen dat de populaire zwemplek weer afgeladen vol komt te liggen met zonaanbiddende Amsterdammers. Het houden van 1,5 meter afstand in het park was tijdens eerdere warme dagen dit jaar geen prioriteit van bezoekers, zoals onderstaande video laat zien.

Met het plaatsen van de hekken wordt het gebied niet afgesloten. Er mogen nog steeds mensen komen zonnen en zwemmen, maar wordt het te druk dan gaan de hekken dicht.

Bogortuin en Park Schinkeleilanden

Ook op andere plekken in de stad is dat het geval, zoals bij de Bogortuin op het Java-eiland. Bij Park Schinkeleilanden worden fietsers voorlopig geweerd. Ook de toegang tot het Vondelpark wordt opnieuw beperkt. Slechts zes ingangen blijven de komende dagen open.

Om mensen zoveel mogelijk over de stad te spreiden heeft de gemeente een kaart gemaakt, waarop bekeken kan worden waar het erg druk is in de stad. Ook is er een lijst met zwemplekken.

De nieuwe maatregelen volgen op het toenemend aantal coronabesmettingen in de stad, in combinatie met het mooie zomerweer. In de afgelopen twee weken is het aantal positieve coronatesten, afgenomen bij Amsterdammers, verdrievoudigd.