GGD schaalt testcapaciteit op in de RAI

Het aantal testen neemt in de regio Amsterdam nog niet af. Daarom gaat de GGD haar testcapaciteit opschalen.

Dat schrijft Yvonne van Duijnhoven, hoofd van de afdeling infectieziektes en inspectie, in een tweet.

Na de weekenddip

Eerder was er juist nog sprake van een 'weekenddip' en liep het aantal testen terug. Maar de afgelopen dagen kwamen er volgens Van Duijnhoven weer veel meer verzoeken binnen.

Het aantal testen in veel andere regio's neemt nog wél steeds af, meldt ze. Maar zolang dat in Amsterdam niet het geval is, zal er hier opgeschaald moeten worden.

Teststraat in de RAI

'En we hopen dat de oproep tot testen effect heeft', voegt Van Duinhoven daaraan toe. Daarom worden er vanaf morgen 1500 tot 1700 testen per dag uitgevoerd.

Dat gebeurt bij de teststraat in de RAI. 'De hitte trotserend.'