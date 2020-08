Na vijf maanden is het eindelijk weer 'matchday' voor Ajax

Toen scheidsrechter Jeroen Manschot op zaterdag 7 maart rond half elf voor de laatste keer op zijn fluit blies en Ajax met een tevreden gevoel naar de kleedkamer kon na een 1-3 uit-overwinning, wist nog niemand dat die wedstrijd de laatste van het seizoen zou zijn. Vijf maanden later speelt de ploeg van Erik ten Hag eindelijk weer een potje, in de JC-Arena tegen RKC.

Tegen Heerenveen speelde Ajax een prima wedstrijd. De achttienjarige Jurriën Timber maakte zijn debuut, Dušan Tadić maakte twee goals en Lassina Traoré begon in de spits. Op het oog niks aan de hand, maar het ging in die periode alles behalve goed met Ajax. Een week eerder kregen ze in eigen huis met 0-2 op de broek van AZ, die vanaf toen in punten gelijk kwam met Ajax en samen aan kop van de Eredivisie kwamen. Een paar dagen later kreeg Ajax een nieuwe dreun te verwerken. Uit in de Galgenwaard werden ze kleurloos uit de beker geknikkerd door FC-Utrecht (2-0).

De stemming in de ploeg werd goed zichtbaar tijdens de wedstrijd in Heerenveen, toen aanvoerder Dušan Tadić, Sergino Dest een standje gaf net voor rust. Het was nog 0-0 en de Friezen kregen een aantal grote kansen om op voorsprong te komen. Na de wedstrijd zegt Tadić daarover dat zulke tirades erbij horen en dat hij de jonge verdediger alleen maar wilde helpen.