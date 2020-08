Politie kan signalement schutter De Nieuwe Meer nog niet geven

In eerste instantie schreef de politie via Burgernet dat er gezocht werd naar een man met een blanke huidskleur. Vervolgens twitterde de politie op haar eigen account dat er gezocht werd naar iemand met een lichte huidskleur, waarmee blank of wit bedoeld werd. Die tweet werd later teruggetrokken.

Niet mogelijk

'Later bleek, na het spreken van meer getuigen, dat het niet mogelijk was om een eenduidig signalement te geven', zegt een woordvoerder van de politie. Volgens haar kan dat signalement nog steeds niet gegeven worden.

'We willen het van mensen zelf horen en willen niet dat ze een idee krijgen op basis van het gecommuniceerde signalement', zegt ze. Mogelijk komt er later wel meer informatie over. 'Het maakt voor ons niet uit hoe iemand er uit ziet, maar we moeten er wel iets aan hebben', zegt de woordvoerder.

Verschillende signalementen

De politie benadrukt dat het opstellen van een signalement ingewikkeld is met meerdere getuigen en dat dat in bijna elke zaak zo is. 'Als je nu twintig mensen zou vragen om jou en mij te beschrijven, dan krijg je twintig verschillende signalementen.' Inmiddels zijn er ook beelden binnengekomen die op of rond de plek waar de schietpartij plaatsvond zijn gemaakt. Of de schutter daarop te zien is, wil de woordvoerder nog niet zeggen.

Er zijn daarnaast ongeveer twintig tips binnengekomen. 'Met elke tip zijn we ontzettend blij, maar het was daar echt heel druk, dus er moeten veel meer mensen zijn die iets gezien hebben. We hebben liever dat iemand iets zegt waarvan we later zeggen, dat zat al in het dossier, dan dat mensen cruciale informatie niet vertellen.' Ook benadrukt ze dat anoniem melden mogelijk is.