Vier Duitse tegenstanders voor Ajax voorafgaand aan competitiestart

Ajax heeft nieuwe duels toegevoegd aan het oefenprogramma dat de club afwerkt voordat de competittie begint. Zaterdag vertrekt de ploeg van trainer Erik ten Hag naar Oostenrijk, waar twee wedstrijden gespeeld worden. Later volgen er nog vier oefenpotten in de Arena.

Op het trainingskamp in Oostenrijk is dinsdag Wolfsberger AC de tegenstander in een besloten wedstrijd. Vier dagen later speelt Ajax tegen Red Bull Salzburg.

Duitse ploegen

Na de terugkomst in Amsterdam zijn op 25 augustus de Duitse clubs Holstein Kiel (zonder publiek) en later Hetha BSC (mogelijk met publiek) de tegenstander. Ajax zal tijdens die wedstrijden experimenteren met verschillende selecties.

Op zaterdag 29 augustus komt Eintracht Franfurt naar Amsterdam voor een oefenwedstrijd en een dag later speelt Ajax tegen Union Berlin. Ook het laatste duel wordt in besloten vorm afgewerkt.

Op 13 september moet Ajax er dan helemaal klaar voor zijn. In Rotterdam speelt de ploeg de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta.